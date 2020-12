Derry hurlers' record under outgoing manager John McEvoy

Derry reached two league deciders under former manager John McEvoy, getting off to strong runs in both seasons.

The Oakleafers won 10 of the 18 games in league and championship, with a draw against Kildare in the league earlier this season, the last game before lockdown.

Of the seven defeats, three came at the hands of bogey team Wicklow during the 2019 season - including a narrow fall in the league final.

Here are the Derry teams from John McEvoy's two seasons in charge

2019 season

NHL – Derry 1-15 Down 0-14 – Páirc Esler – 26/1/19

DERRY: Sean Kelly, Conor Kelly, Sean Cassidy, Darragh McCloskey, Paddy Kelly, Brian Óg McGilligan, Liam Óg Hinphey, Paul Cleary, Thomas Brady, Cian Waldron, Meehaul McGrath (0-1), Niall Ferris (0-1), Richie Mullan, Alan Grant (1-0), Cormac O’Doherty (0-10, 8f, 1 ‘65’).

SUBS: Naoise Waldron (0-1) for C Waldron (HT), John Mullan (0-2) for P Cleary (49), Darragh Cartin for N Ferris (69), Ruairi McCartney for T Brady (70+1).

NHL – Derry 3-18 Donegal 0-12 – Ballinascreen – 3/2/19

DERRY: Sean Kelly, Conor Kelly, Sean Cassidy, Darragh McCloskey, Paddy Kelly, Brian Óg McGilligan, Liam Óg Hinphey, Paul Cleary, Thomas Brady, Meehaul McGrath, Cormac O’Doherty (0-8, 1 ‘SL’, 5f), Richie Mullan (0-2), Alan Grant (1-1), Naoise Waldron (0-1), Niall Ferris (1-1).

SUBS: Mark McGuigan (1-2) for T Brady (HT), Sé McGuigan (0-1) for R Mullan (HT), John Mullan (0-2) for M McGrath (50), Cian Waldron for L Hinphey (51).

NHL – Derry 0-21 Kildare 1-16 – Newbridge – 10/2/19

DERRY: Sean Kelly, Conor Kelly, Sean Cassidy, Ruairi McCartney, Paddy Kelly, Brian Óg McGilligan, Liam Óg Hinphey, Mark McGuigan, Niall Ferris, Thomas Brady (0-1), Cormac O’Doherty (0-11, 10f), Alan Grant (0-2), Naoise Waldron, Sé McGuigan (0-2), Richie Mullan (0-3).

SUBS: Gerald Bradley (0-1) for N Ferris (HT), John Mullan (0-1) for N Waldron (47), Cian Waldron for A Grant (64), Paul Cleary for T Brady (68).

NHL – Derry 2-18 Warwickshire 3-11 – Birmingham – 23/2/19

DERRY: Sean Kelly, Conor Kelly, Sean Cassidy, Ruairi McCartney, Paddy Kelly, Brian Óg McGilligan, Naoise Waldron, Paul Cleary (0-3), Mark McGuigan, John Mullan, Richie Mullan (0-8f), Thomas Brady (1-0), Niall Ferris (0-1), Gerald Bradley (0-3), Darragh Cartin (0-1).

SUBS: Meehaul McGrath (0-1) for J Mullan (50), Darragh McCloskey for R McCartney (54), Tiarnán McCloskey (1-1) for D Cartin (60), Corey O’Reilly for M McGuigan (63), Colm Murphy for R Mullan (66).

NHL – Derry 0-16 Wicklow 2-16 – Ballinascreen – 3/3/19

DERRY: Seán Kelly, Paddy Kelly, Sean Cassidy, Ruairi McCartney, Conor Kelly, Brian Óg McGilligan, Liam Óg Hinphey, Thomas Brady, Paul Cleary, Gerald Bradley (0-1), Niall Ferris, Mark McGuigan (0-1), Naoise Waldron, Meehaul McGrath (0-1), Richie Mullan (0-11, 8f).

SUBS: John Mullan (0-1) for N Ferris (HT), Darragh Cartin (0-1) for N Waldron (HT), Cian Waldron for T Brady (54), Sé McGuigan for P Cleary (67).

NHL – Derry 0-8 Wicklow 1-9 – Inniskeen – 10/3/19

DERRY: Seán Kelly, Ruairi McCartney, Sean Cassidy, Conor Kelly, Paddy Kelly, Brian Óg McGilligan, Cian Waldron , Liam Óg Hinphey, Mark McGuigan, Thomas Brady, Sé McGuigan (0-1), Meehaul McGrath, Richie Mullan (0-5, 4f), Gerald Bradley, Paul Cleary.

SUBS: Brendan Rogers (0-2) for B McGilligan (INJ 25), John Mullan for T Brady (HT), Naoise Waldron for P Cleary (45), Niall Ferris for S McGuigan (69).

Christy Ring Cup – Derry 3-20 Down 2-14 – Portaferry – 11/5/19

DERRY: Sean Kelly, Conor Kelly, Sean Cassidy, Paddy Kelly, Liam Óg Hinphey, Meehaul McGrath, Cian Waldron, Mark McGuigan (0-2), Brian Óg McGilligan (0-1), Paul Cleary (0-2), Sé McGuigan (1-3), Thomas Brady, Richie Mullan, Mark Craig (0-1), Cormac O’Doherty (2-9, 1-8f).

SUBS: Ruaidhrí McCartney for C Kelly (3), Gerald Bradley (0-1) for C Kelly (HT), Tiarnan McHugh (0-1) for M Craig (45), Naoise Waldron for L Óg Hinphey (50), John Mullan for P Cleary (57).

Christy Ring Cup – Derry 0-20 Donegal 1-14 – 18/5/19

DERRY: Sean Kelly, Paddy Kelly, Sean Cassidy, Ruairi McCartney, Liam Óg Hinphey (0-1), Meehaul McGrath, Thomas Brady, Mark McGuigan, Brian Óg McGilligan (0-3), Paul Cleary (0-1), Richie Mullan (0-2), Gerald Bradley (0-2), Tiarnán McCloskey, Sé McGuigan (0-1), Cormac O’Doherty (0-8, 5f).

SUBS: Odhran McKeever (0-1) for T McCloskey (HT), John Mullan (0-1) for T Brady (HT), Darragh McCloskey for R McCartney (50), Darragh Cartin for P Kelly (INJ 65).

Christy Ring Cup – Derry 0-16 Wicklow 1-16 – 1/6/19

Derry: Sean Kelly; Paddy Kelly, Sean Cassidy, Darragh McCloskey; Liam Óg Hinphey (0-1), Meehaul McGrath, Conor Kelly, Mark McGuigan (0-1), Brian Óg McGilligan, Paul Cleary; Richie Mullan (0-7, 5f), Gerald Bradley (0-2), Mark Craig; Sé McGuigan (0-3), Cormac O’Doherty(0-1f)

SUBS: John Mullan for P Cleary (INJ 11), Tiarnan McHugh (0-1) for M Craig (45), Alan Grant for C O’Doherty (62), Thomas Brady for B Óg McGilligan (66), Darragh Cartin for G Bradley (INJ 69).

Christy Ring Cup Semi-Final– Derry 2-18 Meath 3-23 – 8/6/19

DERRY: Seán Kelly; Paddy Kelly, Sean Cassidy, Darragh McCloskey; Meehaul McGrath, Mark Craig, Liam Óg Hinphey; Brian Óg McGilligan (0-1), Mark McGuigan (0-1); Thomas Brady (0-1), Cormac O’Doherty (0-8, 5f, 1 ‘65’), Richie Mullan (0-4, 1f), Gerald Bradley (1-0); Sé McGuigan (1-1), Tiarnan McHugh (0-2).

SUBS: Conor Kelly for M McGrath (INJ 27), John Mullan for M McGuigan (60), Alan Grant for B McGilligan (65), Odhran McKeever for C O’Doherty (71).

2020 season

NHL – Derry 1-19 Down 0-19 – Celtic Park – 26/1/20

DERRY: Sean Kelly; Darragh Cartin, Brian Óg McGilligan, Paddy Kelly; Sean Cassidy, Eamon McGill, Conor Kelly (0-1); Eoghan Cassidy (0-1), Paul Cleary (0-1) Thomas Brady (0-1), Cormac O'Doherty (0-13, 11f), Tiarnán McHugh; Odhrán McKeever (0-2), Alan Grant, Richie Mullan (1-0).

SUBS: Jerome McGuigan for A Grant (HT), Steafan McCloskey for P Cleary (53), Bliadhan Glass for O McKeever (60), Darragh McCloskey for R Mullan (70),

NHL – Derry 4-15 London 2-18 – Ruislip – 2/2/20

DERRY: Sean Kelly; Paddy Kelly, Brian Óg Magilligan, Darragh Cartin; Sean Cassidy, Eamon McGill, Conor Kelly (0-1); Eoghan Cassidy (1-2), Paul Cleary (0-2); Thomas Brady (0-1), Cormac O’Doherty (0-8, 5f), Tiarnan McHugh; Odhran McKeever (1-0), Alan Grant (1-0), Richie Mullan

SUBS: Steafan McCloskey (0-1) for R Mullan (23), Sé McGuigan (1-0) for O McKeever (35+1), Seán Ó Caiside for T McHugh (HT), Charlie Gilmore for P Kelly (58), Bliadhan Glass for T Brady (70).

NHL – Derry 4-22 Warwickshire 2-7 – Celtic Park – 22/2/20

DERRY: Sean Kelly; Paddy Kelly, Brian Óg McGilligan, Darragh Cartin; Seán Ó Caiside, Eamon McGill, Conor Kelly; Paul Cleary (0-1), Thomas Brady (0-1),; Steafan McCloskey (0-3), Cormac O’Doherty (0-10, 4f, 1 ‘65) Alan Grant (0-1); Eoghan Cassidy (0-1), Odhran McKeever (3-3), Tiarnan McHugh (1-0).

SUBS: Sean Cassidy for E McGill (25), Richie Mullan for T Brady (HT), Meehaul McGrath for S O’Caiside (44), Johnny O’Dwyer (0-2) for T McHugh (51), Charlie Gilmore for C Kelly (57).

NHL – Derry 0-16 Roscommon 0-10 – Bekan 1/3/20

DERRY: Sean Kelly; Seán Cassidy, Sean Cassidy, Darragh Cartin; Meehaull McGrath, Brian Óg McGilligan, Conor Kelly; Paul Cleary (0-1), Darragh McCloskey; Tiarnan McHugh, Cormac O'Doherty (0-12, 9f, 1 sideline), Thomas Brady; Eoghan Cassidy (0-2), Odhran McKeever, Jerome McGuigan (0-1).

SUBS: Alan Grant for T McHugh (33), Bliadhan Glass for O McKeever (57), Ruairi McWilliams for D McCloskey (66), Johnny O’Dwyer for J McGuigan (60).

NHL – Derry 2-16 Kildare 3-12 – Celtic Park – 8/3/20

DERRY: Sean Kelly, Paddy Kelly, Sean Cassidy, Darragh Cartin, Sean O’Caiside, Brian Og McGilligan, Conor Kelly (0-1), Paul Cleary (0-1), Meehaul McGrath, Jerome McGuigan, Cormac O’Doherty (1-10, 7f, 2 ’65), Thomas Brady, Eoghan Cassidy (0-1), Se McGuigan (0-1), Richie Mullan.

SUBS: Darragh McCloskey for P Kelly (inj)(10), Odhran McKeever (1-1) for J McGuigan (HT), Steafan McCloskey (0-1) for T Brady (57), Alan Grant for R Mullan (63), Tiarnan McHugh for S McGuigan (71)

NHL FINAL – Derry 0-17 Down 2-16 – Armagh 18/10/20

DERRY: Seán Kelly,; Paddy Kelly, Seán Cassidy, Darragh Cartin; Conor Kelly, Brian Óg McGilligan, Mark Craig; Chrissy Henry, Eamon McGill (0-2); Mark McGuigan, Cormac O'Doherty (0-11, 10f), Fintan Bradley,; Richie Mullan, Sé McGuigan, Eoghan Cassidy

SUBS: John Mullan (0-2) for C Henry (INJ 12), Odhran McKeever (0-1) for E Cassidy (HT), Paul Cleary (0-1) for C Kelly (45), Thomas Brady for M McGuigan (48), Jerome McGuigan for F Bradley (51)

Christy Ring Cup – Round 2A – Down 1-13 Derry 0-13 – Ballycran 31/10/20

DERRY: Seán Kelly; Brian Óg McGilligan, Paddy Kelly, John Mullan; Richie Mullan; Sean Cassidy, Emaon Magill, Mark Craig (0-2); Conor Kelly (0-2), Cormac O'Doherty (0-6, 5f); Chrissy Henry, Sé McGuigan, Thomas Brady, Paul Cleary, Jerome McGuigan (0-1)

SUBS: Eoghan Cassidy for J McGuigan (HT), Fintan Bradley for T Brady (HT), Mark McGuigan (0-1) for C Henry (47), Odhrán McKeever for S McGuigan (68)

Christy Ring Cup – Round 2B – Derry 1-12 Offaly 0-32 – Páirc Esler 7/11/20

DERRY: Seán Kelly; Paddy Kelly, Brian Óg McGilligan, John Mullan; Richie Mullan (1-0); Sean Cassidy, Eamon McGill, Mark Craig; Conor Kelly (0-1), Eoghan Cassidy; Fintan Bradley (0-2), Mark McGuigan, Sé McGuigan; Cormac O'Doherty (0-8f), Paul Cleary

SUBS: Seán Ó Caiside for P Cleary (29), Jerome McGuigan (0-1) for S McGuigan (HT), Patrick Turner for F Bradley (47), Chrissy Henry for M McGuigan (56), Thomas Brady for E McGill (59)