Swatragh open Derry camogie league title defence at Lavey

Swatragh will open the defence of their senior camogie league title with a trip to Lavey when the camogie leagues begin next month.

The championship dates are listed here and the draws will be made in the coming weeks.

Fri, July 31 – Round 1

Lavey v Swatragh

Ballinascreen v Eglish

Bellaghy v Slaughtneil

Newbridge Bye

Tues, Aug 4 – Round 2

Newbridge v Ballinascreen

Slaughtneil v Lavey

Bellaghy v Eglish

Swatragh Bye

Fri, Aug 7 – Round 3

Swatragh v Slaughtneil

Bellaghy v Newbridge

Lavey v Eglish

Ballinascreen Bye

Fri, Aug 14 – Round 4

Ballinacreen v Bellaghy

Swatragh v Eglish

Newbridge v Lavey

Slaughtneil Bye

Fri, Aug 21 – Round 5

Slaughtneil v Eglish

Lavey v Ballinascreen

Newbridge v Swatragh

Bellaghy Bye

Fri, Aug 28 – Round 6

Newbridge v Eglish

Swatragh v Bellaghy

Ballinascreen v Slaughtneil

Lavey Bye

Fri, Sept 4 – Round 7

Bellaghy v Lavey

Ballinascreen v Swatragh

Slaughtneil v Newbridge

Eglish Bye

Championship Dates

Quarter-Finals: September 11

Semi-Finals: September 18

Final: September 25

Intermediate Group 1

Sat, Aug 1 – Round 1

Ballinderry v Coleraine

Swatragh II v Banagher

Glenullin v Kilrea

Thur, Aug 6 – Round 2

Swatragh II v Ballinderry

Coleraine v Glenullin

Banagher v Kilrea

Thur, Aug 13 – Round 3

Ballinderry v Glenullin

Kilrea v Swatragh II

Banagher v Coleraine

Thur, Aug 20 – Round 4

Kilrea v Ballinderry

Glenullin v Banagher

Swatragh II v Coleraine

Thur, Aug 27 – Round 5

Ballinderry v Banagher

Coleraine v Kilrea

Glenullin v Swatragh II

Intermediate Group 2

Sat, Aug 1 – Round 1

Glen v Drumsurn

Slaughtneil II v Dungiven

Lavey II v Castledawson



Thur, Aug 6 – Round 2

Castledawson v Glen

Slaughtneil II v Drumsurn

Dungiven v Lavey II

Thur, Aug 13 – Round 3

Glen v Slaughtneil II

Castledawson v Dungiven

Drumsurn v Lavey II

Thur, Aug 20 – Round 4

Dungiven v Glen

Lavey II v Slaughtneil II

Drumsurn v Castledawson

Thur, Aug 27 – Round 5

Glen v Lavey II

Dungiven v Drumsurn

Slaughtneil II v Castledawson

Championship Dates

Quarter-Finals: September 10

Semi-Finals: September 17

Final: September 24

Junior

Sun, Aug 2 – Round 1

Loup v Na Magha

Drum v Greenlough

Slaughtneil III v Magherafelt

Ballerin Bye

Wed, Aug 5 – Round 2

Ballerin v Drum

Magherafelt v Loup

Greenlough v Slaughtneil III

Na Magha Bye

Wed, Aug 12 – Round 3

Na Magha v Magherafelt

Slaughtneil III v Ballerin

Loup v Greenlough

Drum Bye

Wed, Aug 19 – Round 4

Drum v Slaughtneil III

Greenlough v Na Magha

Ballerin v Loup

Magherafelt Bye

Wed, Aug 26 – Round 5

Magherafelt v Greenlough

Loup v Drum

Na Magha v Ballerin

Slaughtneil III Bye

Sat, Aug 29 – Round 6

Slaughtneil III v Loup

Ballerin v Magherafelt

Drum v Na Magha

Greenlough Bye

Wed Sept 2 – Round 7

Na Magha v Slaughtneil III

Greenlough v Ballerin

Magherafelt v Drum

Loup Bye

Championship Dates

Quarter Finals: September 16

Semi-Finals: September 23

Final: September 27

RELATED

- Ladies board sound out clubs. More...